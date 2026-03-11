Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück

Der FTSE 100 fällt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,79 Prozent tiefer bei 10 330,50 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,960 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10 412,32 Punkten in den Handel, nach 10 412,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 329,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 412,32 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,443 Prozent zu. Vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 472,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 703,16 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der FTSE 100 bei 8 495,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 1,25 Prozent auf 12,12 GBP), Admiral Group (+ 0,63 Prozent auf 31,80 GBP), WPP 2012 (+ 0,62 Prozent auf 2,58 GBP), BT Group (+ 0,53 Prozent auf 2,07 GBP) und Pearson (+ 0,47 Prozent auf 9,81 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Legal General (-5,61 Prozent auf 2,44 GBP), Smiths (-4,62 Prozent auf 24,80 GBP), Intermediate Capital Group (-2,63 Prozent auf 15,56 GBP), Frasers Group (-2,31 Prozent auf 6,56 GBP) und Fresnillo (-1,95 Prozent auf 37,18 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Legal General-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 541 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 262,817 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie hat mit 4,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at