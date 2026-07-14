Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 10 493,10 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,148 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 498,70 Punkte an der Kurstafel, nach 10 498,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 503,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 457,81 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 10 471,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 609,06 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Wert von 8 998,06 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,45 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 2,75 Prozent auf 5,19 GBP), Glencore (+ 2,35 Prozent auf 5,27 GBP), Centrica (+ 2,03 Prozent auf 1,76 GBP), Anglo American (+ 1,76 Prozent auf 36,47 GBP) und Rio Tinto (+ 1,63 Prozent auf 68,43 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil InterContinental Hotels Group (-2,90 Prozent auf 158,90 USD), International Consolidated Airlines (-2,04 Prozent auf 4,51 GBP), Barratt Developments (-1,96 Prozent auf 2,79 GBP), Pearson (-1,90 Prozent auf 12,93 GBP) und JD Sports Fashion (-1,79 Prozent auf 0,85 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 494 696 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 296,471 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at