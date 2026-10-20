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Kursentwicklung im Fokus 20.10.2026 09:28:50

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 10 739,55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,006 Prozent auf 10 764,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10 764,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 736,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 767,96 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 659,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 524,76 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 9 403,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Anglo American (+ 2,01 Prozent auf 39,61 GBP), Sage (+ 1,84 Prozent auf 11,61 GBP), Tesco (+ 1,36 Prozent auf 5,46 GBP), Burberry (+ 1,00 Prozent auf 11,12 GBP) und Haleon (+ 0,80 Prozent auf 3,80 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Bunzl (-3,27 Prozent auf 27,18 GBP), Diploma (-2,53 Prozent auf 76,03 GBP), Halma (-2,52 Prozent auf 33,26 GBP), Airtel Africa (-2,44 Prozent auf 2,72 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-2,29 Prozent auf 72,45 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 921 851 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 290,983 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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