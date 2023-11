Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am Dienstagmittag in Rot.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 7 391,59 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,295 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 425,83 Punkte an der Kurstafel, nach 7 425,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 390,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 437,55 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 7 599,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 507,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, stand der FTSE 100 bei 7 385,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 2,15 Prozent ein. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell DCC (+ 7,20 Prozent auf 50,02 GBP), Informa (+ 4,96 Prozent auf 7,37 GBP), ConvaTec (+ 3,16 Prozent auf 2,15 GBP), Glencore (+ 2,99 Prozent auf 4,43 GBP) und Ocado Group (+ 2,65 Prozent auf 5,26 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen D S Smith (-3,83 Prozent auf 2,86 GBP), Vodafone Group (-3,31 Prozent auf 0,75 GBP), Smurfit Kappa (-1,84 Prozent auf 31,90 EUR), M&G (-1,78 Prozent auf 2,04 GBP) und BAT (-1,71 Prozent auf 24,99 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 13 419 520 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 198,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

