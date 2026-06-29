Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt im Minus

Am Montag fällt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,29 Prozent auf 10 478,04 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,119 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 10 507,83 Punkte an der Kurstafel, nach 10 508,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10 476,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 521,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 409,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 9 967,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 8 798,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,29 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Bank of Georgia Group (+ 3,13 Prozent auf 112,10 GBP), Entain (+ 1,63 Prozent auf 5,87 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,57 Prozent auf 16,79 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,52 Prozent auf 14,33 GBP) und Computacenter (+ 1,27 Prozent auf 43,08 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Babcock International (-6,90 Prozent auf 9,04 GBP), Endeavour Mining (-3,63 Prozent auf 37,12 GBP), Persimmon (-2,43 Prozent auf 10,83 GBP), Barratt Developments (-2,38 Prozent auf 2,83 GBP) und Fresnillo (-2,15 Prozent auf 28,06 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 15 870 760 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,293 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at