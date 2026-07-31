Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 10 868,05 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,252 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 897,12 Punkte an der Kurstafel, nach 10 897,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 829,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 989,45 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,23 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 497,12 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Wert von 10 378,82 Punkten auf. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 9 132,81 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,21 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 3,22 Prozent auf 7,06 GBP), Pershing Square (+ 2,37 Prozent auf 38,08 GBP), BAE Systems (+ 2,15 Prozent auf 20,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,94 Prozent auf 33,84 GBP) und BP (+ 1,77 Prozent auf 5,53 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil IG Group (-14,42 Prozent auf 14,60 GBP), Melrose Industries (-4,40 Prozent auf 4,54 GBP), JD Sports Fashion (-4,14 Prozent auf 0,89 GBP), Experian (-3,73 Prozent auf 27,90 GBP) und Informa (-3,06 Prozent auf 8,86 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 108 251 159 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 310,674 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at