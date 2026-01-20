Rentokil Initial PlcShs Aktie

Rentokil Initial PlcShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursverlauf 20.01.2026 17:59:27

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Der FTSE 100 zeigte sich am Dienstagabend schwächer.

Der FTSE 100 gab im LSE-Handel letztendlich um 0,67 Prozent auf 10 126,78 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,845 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 195,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 195,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 195,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 050,22 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 9 897,42 Punkten bewertet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Stand von 9 403,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 520,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Informa (+ 4,56 Prozent auf 9,12 GBP), Haleon (+ 3,27 Prozent auf 3,73 GBP), Ocado Group (+ 2,75 Prozent auf 2,69 GBP), Rentokil Initial (+ 1,76 Prozent auf 4,62 GBP) und Melrose Industries (+ 1,46 Prozent auf 6,26 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Beazley (-3,76 Prozent auf 11,26 GBP), Pershing Square (-2,93 Prozent auf 44,42 GBP), Land Securities Group (-2,91 Prozent auf 6,35 GBP), Bunzl (-2,79 Prozent auf 19,89 GBP) und AstraZeneca (-2,66 Prozent auf 135,20 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 51 258 452 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,091 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 5,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Imperial Brands plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Rentokil Initial PlcShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 37,00 1,09% 3i plc
AstraZeneca PLC 153,35 -0,39% AstraZeneca PLC
Beazley PLC 13,30 3,91% Beazley PLC
Bunzl plc 23,08 0,44% Bunzl plc
Haleon PLC 4,34 1,43% Haleon PLC
Imperial Brands plc 34,58 0,35% Imperial Brands plc
Informa PLC 10,60 2,91% Informa PLC
Land Securities Group 7,30 0,69% Land Securities Group
Legal & General plc 3,03 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,16 -1,69% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 7,20 1,07% Melrose Industries PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,99 -2,80% Ocado Group PLC
Pershing Square Holdings 51,90 2,57% Pershing Square Holdings
Rentokil Initial PlcShs 5,30 0,80% Rentokil Initial PlcShs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 121,08 -0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen