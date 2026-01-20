Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Der FTSE 100 gab im LSE-Handel letztendlich um 0,67 Prozent auf 10 126,78 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,845 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 195,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 195,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 195,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 050,22 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 9 897,42 Punkten bewertet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Stand von 9 403,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 520,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Informa (+ 4,56 Prozent auf 9,12 GBP), Haleon (+ 3,27 Prozent auf 3,73 GBP), Ocado Group (+ 2,75 Prozent auf 2,69 GBP), Rentokil Initial (+ 1,76 Prozent auf 4,62 GBP) und Melrose Industries (+ 1,46 Prozent auf 6,26 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Beazley (-3,76 Prozent auf 11,26 GBP), Pershing Square (-2,93 Prozent auf 44,42 GBP), Land Securities Group (-2,91 Prozent auf 6,35 GBP), Bunzl (-2,79 Prozent auf 19,89 GBP) und AstraZeneca (-2,66 Prozent auf 135,20 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 51 258 452 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,091 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 5,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at