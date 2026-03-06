Schroders Aktie

Schroders für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRRR / ISIN: GB00BP9LHF23

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 06.03.2026 12:27:05

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in London zurück.

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 10 391,81 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,041 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 413,64 Punkte an der Kurstafel, nach 10 413,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 481,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 391,81 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 4,76 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 10 369,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 682,84 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,43 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rightmove (+ 2,90 Prozent auf 4,54 GBP), Auto Trader Group (+ 2,81 Prozent auf 4,86 GBP), Ocado Group (+ 2,04 Prozent auf 2,00 GBP), IMI (+ 2,03 Prozent auf 28,08 GBP) und BP (+ 1,78 Prozent auf 5,01 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Kingfisher (-2,74 Prozent auf 3,34 GBP), Marks Spencer (-2,22 Prozent auf 3,70 GBP), Anglo American (-2,19 Prozent auf 33,05 GBP), Airtel Africa (-1,96 Prozent auf 3,50 GBP) und J Sainsbury (-1,93 Prozent auf 3,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 18 674 278 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,199 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schroders PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 34,60 0,00% 3i plc
Airtel Africa 3,98 -4,33% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 167,10 -1,65% AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC 5,70 3,64% Auto Trader Group PLC
BP plc (British Petrol) 5,78 2,50% BP plc (British Petrol)
IMI PLC 32,40 1,89% IMI PLC
J. Sainsbury plc 3,94 -1,99% J. Sainsbury plc
Kingfisher plc 3,78 -4,16% Kingfisher plc
Legal & General plc 3,00 -0,33% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,11 -1,33% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,20 -3,49% Marks & Spencer plc
Ocado Group PLC 2,27 -0,70% Ocado Group PLC
Rightmove PLC Registered Shs 5,35 4,90% Rightmove PLC Registered Shs
Schroders PLC Registered Shs 6,76 2,50% Schroders PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 284,75 -1,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen