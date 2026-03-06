Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in London zurück.

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 10 391,81 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,041 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 413,64 Punkte an der Kurstafel, nach 10 413,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 481,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 391,81 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 4,76 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 10 369,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 682,84 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,43 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rightmove (+ 2,90 Prozent auf 4,54 GBP), Auto Trader Group (+ 2,81 Prozent auf 4,86 GBP), Ocado Group (+ 2,04 Prozent auf 2,00 GBP), IMI (+ 2,03 Prozent auf 28,08 GBP) und BP (+ 1,78 Prozent auf 5,01 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Kingfisher (-2,74 Prozent auf 3,34 GBP), Marks Spencer (-2,22 Prozent auf 3,70 GBP), Anglo American (-2,19 Prozent auf 33,05 GBP), Airtel Africa (-1,96 Prozent auf 3,50 GBP) und J Sainsbury (-1,93 Prozent auf 3,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 18 674 278 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,199 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,61 Prozent gelockt.

