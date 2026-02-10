Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet in der Verlustzone

Der FTSE 100 setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag gibt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,12 Prozent auf 10 374,18 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,899 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10 386,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 386,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10 402,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 358,39 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 124,60 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Stand von 9 787,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 767,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,25 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Croda International (+ 4,82 Prozent auf 30,67 GBP), Burberry (+ 4,59 Prozent auf 12,30 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,71 Prozent auf 43,94 GBP), Ocado Group (+ 2,66 Prozent auf 2,35 GBP) und Barratt Developments (+ 2,63 Prozent auf 3,85 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BP (-3,97 Prozent auf 4,59 GBP), Standard Chartered (-3,26 Prozent auf 18,37 GBP), Antofagasta (-2,30 Prozent auf 37,30 GBP), Admiral Group (-1,77 Prozent auf 27,46 GBP) und Prudential (-1,56 Prozent auf 11,69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 6 010 802 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,490 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,45 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

