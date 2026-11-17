Der FTSE 100 gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,73 Prozent auf 10 802,21 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,314 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 881,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 881,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 798,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 881,53 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 881,90 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 10 720,30 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 9 675,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,55 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 0,58 Prozent auf 13,45 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 0,52 Prozent auf 119,19 USD), Rentokil Initial (+ 0,50 Prozent auf 3,65 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 0,21 Prozent auf 57,90 GBP) und Hiscox (+ 0,20 Prozent auf 19,72 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-2,03 Prozent auf 29,87 GBP), Anglo American (-1,75 Prozent auf 35,42 GBP), 3i (-1,70 Prozent auf 25,38 GBP), BAE Systems (-1,68 Prozent auf 18,77 GBP) und Rio Tinto (-1,56 Prozent auf 60,54 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 593 660 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 278,074 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at