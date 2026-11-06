Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot

So bewegte sich der FTSE 100 am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 1,01 Prozent schwächer bei 10 673,94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,296 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 10 784,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 782,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 784,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 528,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,517 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 541,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 867,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 735,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,26 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola HBC (+ 3,36 Prozent auf 41,88 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,51 Prozent auf 14,70 GBP), Endeavour Mining (+ 2,02 Prozent auf 40,94 GBP), Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 12,61 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,52 Prozent auf 4,34 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BT Group (-6,38 Prozent auf 2,17 GBP), Metlen Energy Metals (-4,84 Prozent auf 45,20 EUR), Airtel Africa (-4,01 Prozent auf 2,78 GBP), Hiscox (-3,38 Prozent auf 19,13 GBP) und Sage (-3,20 Prozent auf 11,65 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 97 038 889 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,754 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at