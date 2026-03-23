Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende leichter

Am Montag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,24 Prozent schwächer bei 9 894,15 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,855 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 9 918,48 Punkte an der Kurstafel, nach 9 918,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 036,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 670,46 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.02.2026, den Stand von 10 684,74 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 9 889,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 646,79 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,573 Prozent nach. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Entain (+ 8,24 Prozent auf 5,89 GBP), Antofagasta (+ 7,32 Prozent auf 33,73 GBP), Croda International (+ 5,60 Prozent auf 26,97 GBP), Anglo American (+ 5,51 Prozent auf 30,25 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 4,54 Prozent auf 3,61 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BT Group (-5,94 Prozent auf 2,00 GBP), BAE Systems (-4,89 Prozent auf 21,40 GBP), BP (-4,21 Prozent auf 5,39 GBP), Tesco (-3,45 Prozent auf 4,53 GBP) und Admiral Group (-3,30 Prozent auf 31,02 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 207 596 553 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 248,475 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at