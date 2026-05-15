Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,77 Prozent leichter bei 10 293,16 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,953 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 10 375,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 372,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 287,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 375,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,582 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 559,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, mit 10 446,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 633,75 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,44 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit 3i (+ 3,93 Prozent auf 21,95 GBP), BP (+ 1,44 Prozent auf 5,49 GBP), Diageo (+ 1,20 Prozent auf 15,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,05 Prozent auf 31,82 GBP) und Experian (+ 0,78 Prozent auf 25,84 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Fresnillo (-6,15 Prozent auf 34,79 GBP), Antofagasta (-4,80 Prozent auf 40,62 GBP), Anglo American (-3,84 Prozent auf 39,07 GBP), United Utilities (-3,69 Prozent auf 13,32 GBP) und Airtel Africa (-3,04 Prozent auf 3,57 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 329 361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 264,014 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,85 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at