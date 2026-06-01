Schwacher Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent auf 10 392,38 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,973 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 409,34 Punkte an der Kurstafel, nach 10 409,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 409,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 372,76 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 363,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10 910,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 8 772,38 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,43 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell easyJet (+ 9,48 Prozent auf 4,36 GBP), Entain (+ 3,45 Prozent auf 5,52 GBP), Sage (+ 2,71 Prozent auf 8,65 GBP), Glencore (+ 2,42 Prozent auf 5,82 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,16 Prozent auf 0,86 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-4,22 Prozent auf 2,14 GBP), WPP 2012 (-2,80 Prozent auf 2,74 GBP), BAE Systems (-2,62 Prozent auf 19,70 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,03 Prozent auf 14,46 GBP) und ConvaTec (-1,78 Prozent auf 1,99 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 11 159 644 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,525 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at