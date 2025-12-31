Schwacher Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag

Um 12:09 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,18 Prozent auf 9 922,53 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,851 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 940,70 Punkten, nach 9 940,71 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 950,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 916,70 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 720,51 Punkte. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 350,43 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 173,02 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 20,13 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 954,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Metlen Energy Metals (+ 1,70 Prozent auf 44,20 EUR), Pershing Square (+ 0,67 Prozent auf 48,26 GBP), Vodafone Group (+ 0,61 Prozent auf 0,99 GBP), Marks Spencer (+ 0,55 Prozent auf 3,29 GBP) und BAT (+ 0,35 Prozent auf 42,10 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,64 Prozent auf 33,22 GBP), Experian (-1,53 Prozent auf 33,57 GBP), WPP 2012 (-1,42 Prozent auf 3,36 GBP), Intermediate Capital Group (-1,38 Prozent auf 20,43 GBP) und Ashtead (-1,32 Prozent auf 50,74 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 12 687 627 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 244,335 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at