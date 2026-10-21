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LSE-Handel im Blick 21.10.2026 12:27:07

Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Mittwoch.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,07 Prozent leichter bei 10 725,05 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,258 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 733,25 Punkten, nach 10 733,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 703,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 756,44 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,44 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 10 739,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 585,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 426,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ithaca Energy (+ 2,94 Prozent auf 3,02 GBP), Computacenter (+ 2,65 Prozent auf 50,71 GBP), BP (+ 2,11 Prozent auf 6,19 GBP), ConvaTec (+ 1,78 Prozent auf 2,40 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 1,54 Prozent auf 125,10 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen 3i (-3,70 Prozent auf 23,30 GBP), Aberdeen Group (-3,40 Prozent auf 2,27 GBP), Kingfisher (-2,71 Prozent auf 3,37 GBP), Fresnillo (-2,71 Prozent auf 26,16 GBP) und Antofagasta (-1,73 Prozent auf 32,35 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 16 630 685 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 285,420 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Aberdeen Group 2,62 -2,89% Aberdeen Group
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 143,00 -4,67% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,80 -0,52% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,41 0,35% BP plc (British Petrol)
Computacenter PLC 58,50 -4,10% Computacenter PLC
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Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,50 0,17% Ithaca Energy PLC Registered Shs
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