St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|FTSE 100-Entwicklung
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02.09.2026 12:26:53
Schwacher Wochentag in London: So steht der FTSE 100 am Mittag
Am Mittwoch verliert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,56 Prozent auf 10 728,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,227 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 10 789,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 789,28 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10 800,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 722,11 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,883 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 868,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 373,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 116,69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,82 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2,12 Prozent auf 159,20 USD), Admiral Group (+ 1,40 Prozent auf 39,91 GBP), NatWest Group (+ 1,00 Prozent auf 6,90 GBP), Standard Chartered (+ 0,88 Prozent auf 21,88 GBP) und Halma (+ 0,85 Prozent auf 35,58 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Computacenter (-3,63 Prozent auf 53,05 GBP), JD Sports Fashion (-2,98 Prozent auf 0,81 GBP), Pearson (-2,53 Prozent auf 11,95 GBP), StJamess Place (-2,31 Prozent auf 11,40 GBP) und Experian (-2,31 Prozent auf 29,01 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 15 613 282 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|46,00
|0,57%
|Babcock International
|11,62
|-1,86%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|155,00
|-0,64%
|Computacenter PLC
|62,00
|-3,13%
|Experian PLC
|33,40
|-2,91%
|Halma PLC
|41,44
|0,93%
|HSBC Holdings plc
|18,01
|0,55%
|InterContinental Hotels Group plc
|138,70
|3,43%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,95
|-1,65%
|Lloyds Banking Group
|1,29
|0,82%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|8,01
|0,83%
|Pearson plc
|13,87
|-2,12%
|St.James's Place PLC
|13,40
|-2,19%
|Standard Chartered plc
|25,87
|1,77%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 756,45
|-0,30%
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