Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Beim Dow Jones stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 50 862,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,409 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,02 Prozent höher bei 51 424,84 Punkten, nach 50 906,05 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50 546,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 179,78 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 766,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 305,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 441,10 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,13 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 3,89 Prozent auf 228,49 USD), Salesforce (+ 2,26 Prozent auf 234,76 USD), Caterpillar (+ 2,09 Prozent auf 827,70 USD), Boeing (+ 2,02 Prozent auf 189,81 USD) und Honeywell Technologies (+ 1,68 Prozent auf 214,49 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walt Disney (-2,93 Prozent auf 101,83 USD), Amgen (-2,51 Prozent auf 410,91 USD), Johnson Johnson (-2,21 Prozent auf 258,90 USD), Home Depot (-1,53 Prozent auf 247,80 EUR) und Alphabet C (ex Google) (-1,30 Prozent auf 336,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 095 395 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,838 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at