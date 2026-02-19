Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,37 Prozent tiefer bei 22 669,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,500 Prozent tiefer bei 22 639,87 Punkten in den Handel, nach 22 753,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 22 768,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 583,61 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 23 515,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 564,23 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 056,25 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,44 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nice Systems (+ 11,33 Prozent auf 109,66 USD), Upbound Group (+ 7,90 Prozent auf 22,53 USD), Gladstone Commercial (+ 6,21 Prozent auf 12,15 USD), US Global Investors (+ 4,62 Prozent auf 3,29 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4,47 Prozent auf 46,77 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Corcept Therapeutics (-20,69 Prozent auf 31,58 USD), Pool (-13,59 Prozent auf 220,63 USD), JetBlue Airways (-8,82 Prozent auf 5,89 USD), Cogent Communications (-5,68 Prozent auf 26,09 USD) und Donegal Group B (-5,66 Prozent auf 15,82 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 265 316 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,808 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at