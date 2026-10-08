Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|S&P 500-Entwicklung
|
08.10.2026 20:04:19
Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag
Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 7 744,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 65,152 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,355 Prozent schwächer bei 7 774,05 Punkten, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7 731,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 797,79 Punkten lag.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 673,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 482,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 753,72 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,91 Prozent. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Chipotle Mexican Grill (+ 7,56 Prozent auf 33,10 USD), CoStar Group (+ 6,63 Prozent auf 29,43 USD), Gartner (+ 5,23 Prozent auf 195,49 USD), Rollins (+ 5,10 Prozent auf 32,45 USD) und Best Buy (+ 5,00 Prozent auf 88,82 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Coherent (-8,59 Prozent auf 305,84 USD), Bloom Energy (-8,50 Prozent auf 266,54 USD), Cerebras Systems (-7,15 Prozent auf 162,54 USD), Intel (-6,69 Prozent auf 105,55 USD) und Super Micro Computer (-6,41 Prozent auf 42,06 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12 047 149 Aktien gehandelt. Mit 5,147 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Bloom Energy
|248,00
|2,69%
|Cerebras Systems Inc
|163,81
|-2,45%
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|28,05
|-4,59%
|Coherent Corp.
|278,20
|3,61%
|CoStar Group Inc.
|26,52
|0,11%
|First Republic Bank
|0,00
|-50,00%
|Gartner Inc.
|170,50
|-2,15%
|Intel Corp.
|94,16
|-1,45%
|Medtronic PLC
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|0,20%
|NVIDIA Corp.
|204,90
|-0,29%
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|Super Micro Computer Inc
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|-2,10%
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Indizes in diesem Artikel
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