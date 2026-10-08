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S&P 500-Entwicklung 08.10.2026 20:04:19

Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 verbucht am Donnerstag Verluste.

Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 7 744,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 65,152 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,355 Prozent schwächer bei 7 774,05 Punkten, nach 7 801,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7 731,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 797,79 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 673,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 482,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 753,72 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,91 Prozent. Bei 7 844,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Chipotle Mexican Grill (+ 7,56 Prozent auf 33,10 USD), CoStar Group (+ 6,63 Prozent auf 29,43 USD), Gartner (+ 5,23 Prozent auf 195,49 USD), Rollins (+ 5,10 Prozent auf 32,45 USD) und Best Buy (+ 5,00 Prozent auf 88,82 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Coherent (-8,59 Prozent auf 305,84 USD), Bloom Energy (-8,50 Prozent auf 266,54 USD), Cerebras Systems (-7,15 Prozent auf 162,54 USD), Intel (-6,69 Prozent auf 105,55 USD) und Super Micro Computer (-6,41 Prozent auf 42,06 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12 047 149 Aktien gehandelt. Mit 5,147 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bloom Energy 248,00 2,69% Bloom Energy
Cerebras Systems Inc 163,81 -2,45% Cerebras Systems Inc
Chipotle Mexican Grill Inc. 28,05 -4,59% Chipotle Mexican Grill Inc.
Coherent Corp. 278,20 3,61% Coherent Corp.
CoStar Group Inc. 26,52 0,11% CoStar Group Inc.
First Republic Bank 0,00 -50,00% First Republic Bank
Gartner Inc. 170,50 -2,15% Gartner Inc.
Intel Corp. 94,16 -1,45% Intel Corp.
Medtronic PLC 78,82 0,20% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 204,90 -0,29% NVIDIA Corp.
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Super Micro Computer Inc 37,24 -2,10% Super Micro Computer Inc
Western Union Company 5,44 -3,10% Western Union Company

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