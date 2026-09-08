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Dow Jones-Kursentwicklung 08.09.2026 20:04:10

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot

Der Dow Jones fällt heute.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,97 Prozent schwächer bei 52 896,34 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,995 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 53 584,89 Punkte an der Kurstafel, nach 53 414,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 110,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 52 721,62 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones 54 036,93 Punkte auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 50 786,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45 514,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,33 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1,63 Prozent auf 827,19 USD), UnitedHealth (+ 1,33 Prozent auf 402,44 USD), Chevron (+ 0,69 Prozent auf 210,03 USD), American Express (+ 0,40 Prozent auf 327,47 USD) und Coca-Cola (+ 0,19 Prozent auf 88,24 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Amgen (-9,06 Prozent auf 397,63 USD), Salesforce (-4,26 Prozent auf 248,20 USD), Sherwin-Williams (-2,44 Prozent auf 325,57 USD), Johnson Johnson (-2,14 Prozent auf 269,34 USD) und NVIDIA (-1,93 Prozent auf 225,92 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 860 855 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,83 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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