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Dow Jones-Kursentwicklung 22.10.2026 18:01:26

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag in Rot

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag in Rot

In New York stehen die Signale am Donnerstagmittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,05 Prozent schwächer bei 52 829,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26,115 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,385 Prozent auf 52 652,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52 856,09 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 838,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 52 508,38 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 1,64 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 51 863,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 218,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 590,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,19 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 6,05 Prozent auf 166,33 USD), Home Depot (+ 3,57 Prozent auf 289,95 EUR), Johnson Johnson (+ 2,98 Prozent auf 265,47 USD), Salesforce (+ 2,91 Prozent auf 248,82 USD) und Amgen (+ 2,39 Prozent auf 448,83 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-5,70 Prozent auf 698,00 USD), Amazon (-4,09 Prozent auf 251,63 USD), NVIDIA (-3,93 Prozent auf 213,24 USD), Cisco (-3,06 Prozent auf 103,98 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2,33 Prozent auf 323,25 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 961 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,642 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,96 zu Buche schlagen. Mit 4,21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Home Depot 285,35 -2,19% Home Depot
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Procter & Gamble Co. 143,96 -2,62% Procter & Gamble Co.
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Dow Jones 52 215,16 -1,23%

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