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Dow Jones-Performance 13.11.2026 18:01:16

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus

Der Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag auf rotem Terrain.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,29 Prozent leichter bei 52 147,86 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,404 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52 427,94 Zählern und damit 0,250 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (52 297,09 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 521,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52 017,86 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,978 Prozent. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 51 670,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53 839,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 457,22 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,78 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 1,66 Prozent auf 99,06 USD), Visa (+ 1,40 Prozent auf 426,20 USD), Procter Gamble (+ 1,23 Prozent auf 170,10 USD), Walmart (+ 1,20 Prozent auf 127,70 USD) und Johnson Johnson (+ 1,13 Prozent auf 286,72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-5,83 Prozent auf 96,06 USD), NVIDIA (-3,85 Prozent auf 159,79 USD), Caterpillar (-2,28 Prozent auf 591,50 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,64 Prozent auf 290,52 USD) und Amazon (-1,21 Prozent auf 264,20 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45 966 488 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Caterpillar Inc. 543,60 -0,55% Caterpillar Inc.
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Procter & Gamble Co. 153,96 1,26% Procter & Gamble Co.
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