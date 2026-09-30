Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Dow Jones-Kursentwicklung
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30.09.2026 20:03:35
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 51 236,09 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,587 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,131 Prozent stärker bei 51 416,96 Punkten, nach 51 349,92 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51 473,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 172,47 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,798 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53 559,99 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 52 319,20 Punkten. Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, mit 46 397,89 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,90 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2,74 Prozent auf 346,56 USD), Apple (+ 2,10 Prozent auf 336,31 USD), Microsoft (+ 1,84 Prozent auf 518,31 USD), Salesforce (+ 1,83 Prozent auf 229,44 USD) und Amazon (+ 1,82 Prozent auf 251,17 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Sherwin-Williams (-2,01 Prozent auf 323,79 USD), Merck (-1,63 Prozent auf 146,85 USD), Goldman Sachs (-1,39 Prozent auf 903,51 USD), Walmart (-1,34 Prozent auf 105,37 USD) und Visa (-1,29 Prozent auf 361,15 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11 328 968 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,859 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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