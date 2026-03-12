Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,56 Prozent schwächer bei 46 677,85 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,651 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,577 Prozent auf 47 690,76 Punkte an der Kurstafel, nach 47 417,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 662,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47 242,52 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 49 451,98 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Stand von 48 458,05 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Wert von 41 350,93 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,52 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 615,52 Zählern registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,70 Prozent auf 196,97 USD), Salesforce (+ 2,65 Prozent auf 199,28 USD), Walmart (+ 1,49 Prozent auf 125,33 USD), Travelers (+ 0,87 Prozent auf 302,01 USD) und Coca-Cola (-0,03 Prozent auf 77,61 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-4,40 Prozent auf 787,52 USD), Boeing (-4,36 Prozent auf 204,76 USD), 3M (-3,91 Prozent auf 149,10 USD), UnitedHealth (-2,87 Prozent auf 277,05 USD) und Nike (-2,82 Prozent auf 54,13 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38 649 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,915 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at