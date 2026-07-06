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Dow Jones-Performance im Fokus 06.07.2026 16:00:52

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht der Dow Jones am Montagmorgen.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,28 Prozent schwächer bei 52 752,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,903 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,954 Prozent auf 52 395,22 Punkte an der Kurstafel, nach 52 900,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 052,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52 723,78 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 50 866,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, stand der Dow Jones bei 46 669,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44 828,53 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,03 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 052,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,60 Prozent auf 988,57 USD), Goldman Sachs (+ 2,50 Prozent auf 1 046,51 USD), JPMorgan Chase (+ 1,21 Prozent auf 338,51 USD), Boeing (+ 1,11 Prozent auf 229,00 USD) und Cisco (+ 1,08 Prozent auf 113,91 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Nike (-3,86 Prozent auf 42,39 USD), Visa (-3,18 Prozent auf 350,62 USD), Amgen (-2,31 Prozent auf 365,51 USD), Johnson Johnson (-2,16 Prozent auf 257,35 USD) und Salesforce (-2,04 Prozent auf 162,72 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2 723 509 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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