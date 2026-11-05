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Dow Jones-Performance im Blick 05.11.2026 16:01:16

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstag.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 15:54 Uhr via NYSE 0,57 Prozent tiefer bei 53 051,04 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,016 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,77 Prozent schwächer bei 52 410,23 Punkten, nach 53 356,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 051,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 710,61 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51 267,90 Punkten berechnet. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 54 349,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 311,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,65 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 2,76 Prozent auf 320,60 EUR), Travelers (+ 1,99 Prozent auf 417,41 USD), American Express (+ 1,87 Prozent auf 338,81 USD), Chevron (+ 1,81 Prozent auf 220,89 USD) und Walmart (+ 1,37 Prozent auf 130,95 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-4,05 Prozent auf 192,02 USD), Salesforce (-2,43 Prozent auf 221,59 USD), Cisco (-2,41 Prozent auf 101,11 USD), Caterpillar (-2,28 Prozent auf 577,79 USD) und Boeing (-1,22 Prozent auf 174,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 750 186 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,431 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,16 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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