Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt nachmittags

Anleger in New York treten am ersten Tag der Woche den Rückzug an.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:05 Uhr um 0,62 Prozent schwächer bei 47 658,04 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,178 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47 879,60 Zählern und damit 0,157 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (47 954,99 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 47 971,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 47 611,93 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 46 987,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45 514,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 44 642,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 12,42 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 2,14 Prozent auf 107,55 USD), Boeing (+ 1,61 Prozent auf 205,14 USD), Microsoft (+ 1,53 Prozent auf 490,55 USD), NVIDIA (+ 1,52 Prozent auf 185,19 USD) und Cisco (+ 1,03 Prozent auf 78,78 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-3,62 Prozent auf 63,48 USD), Procter Gamble (-2,96 Prozent auf 139,21 USD), 3M (-2,30 Prozent auf 163,64 USD), American Express (-2,19 Prozent auf 362,23 USD) und Amgen (-2,19 Prozent auf 322,68 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22 425 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,801 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,88 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at