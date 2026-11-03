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Dow Jones aktuell 03.11.2026 22:34:35

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Der Dow Jones bewegte sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,38 Prozent leichter bei 51 786,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,221 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,047 Prozent höher bei 52 008,23 Punkten, nach 51 983,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 593,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 932,63 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51 176,96 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 53 178,41 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 47 336,68 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,04 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 2,74 Prozent auf 520,99 USD), NVIDIA (+ 2,29 Prozent auf 206,69 USD), Amazon (+ 2,06 Prozent auf 250,69 USD), Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 623,94 USD) und Cisco (+ 1,34 Prozent auf 102,97 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Sherwin-Williams (-3,26 Prozent auf 340,87 USD), Merck (-2,49 Prozent auf 144,67 USD), Walmart (-2,22 Prozent auf 124,86 USD), Apple (-1,90 Prozent auf 331,90 USD) und Salesforce (-1,76 Prozent auf 222,20 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25 839 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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