Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 46 099,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,873 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,248 Prozent leichter bei 46 314,24 Punkten, nach 46 429,49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 030,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 46 547,59 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,646 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 49 499,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, lag der Dow Jones bei 48 710,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 454,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,72 Prozent abwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 369,39 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1,68 Prozent auf 208,59 USD), Salesforce (+ 1,57 Prozent auf 184,82 USD), Apple (+ 1,39 Prozent auf 256,14 USD), Verizon (+ 1,24 Prozent auf 51,00 USD) und IBM (+ 0,98 Prozent auf 243,76 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,70 Prozent auf 173,85 USD), Caterpillar (-2,55 Prozent auf 700,71 USD), Boeing (-2,30 Prozent auf 195,02 USD), Goldman Sachs (-2,13 Prozent auf 823,95 USD) und 3M (-1,50 Prozent auf 145,83 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18 188 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,759 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 5,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at