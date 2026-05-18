Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Montagmittag im Minus

Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 49 504,67 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 20,580 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,816 Prozent auf 49 930,26 Punkte an der Kurstafel, nach 49 526,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 49 417,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 761,16 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 49 447,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 662,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 654,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,32 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 3,47 Prozent auf 151,30 USD), Salesforce (+ 2,18 Prozent auf 177,29 USD), Chevron (+ 1,53 Prozent auf 194,02 USD), Honeywell (+ 1,51 Prozent auf 216,46 USD) und Travelers (+ 1,42 Prozent auf 304,01 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-2,58 Prozent auf 865,41 USD), UnitedHealth (-1,58 Prozent auf 387,64 USD), Apple (-1,52 Prozent auf 295,68 USD), Boeing (-1,51 Prozent auf 217,16 USD) und NVIDIA (-1,27 Prozent auf 222,45 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 004 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,705 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at