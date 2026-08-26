NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Dow Jones-Entwicklung
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26.08.2026 22:34:27
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus
Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,21 Prozent leichter bei 53 463,88 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,414 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,033 Prozent höher bei 53 594,92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 53 577,40 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 53 639,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53 379,40 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,379 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 51 947,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 50 461,68 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 418,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,50 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Honeywell Technologies (+ 2,31 Prozent auf 220,67 USD), Caterpillar (+ 1,31 Prozent auf 821,93 USD), Apple (+ 1,15 Prozent auf 313,45 USD), Cisco (+ 1,13 Prozent auf 112,36 USD) und UnitedHealth (+ 1,11 Prozent auf 401,01 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Nike (-2,25 Prozent auf 38,59 USD), Merck (-2,14 Prozent auf 153,10 USD), IBM (-1,84 Prozent auf 229,87 USD), Goldman Sachs (-1,74 Prozent auf 1 040,46 USD) und Coca-Cola (-1,70 Prozent auf 90,08 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29 816 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,325 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,85 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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