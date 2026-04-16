Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 48 440,11 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,722 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,176 Prozent stärker bei 48 549,14 Punkten in den Handel, nach 48 463,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 48 408,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 683,45 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1,51 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Wert von 46 946,41 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2026, den Wert von 49 359,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 39 669,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,119 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 2,41 Prozent auf 336,77 USD), Salesforce (+ 2,27 Prozent auf 181,63 USD), Nike (+ 1,69 Prozent auf 46,21 USD), Verizon (+ 1,51 Prozent auf 45,71 USD) und Microsoft (+ 1,42 Prozent auf 417,08 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Apple (-1,37 Prozent auf 262,77 USD), Boeing (-1,05 Prozent auf 221,59 USD), Johnson Johnson (-0,98 Prozent auf 236,33 USD), Amazon (-0,97 Prozent auf 246,09 USD) und NVIDIA (-0,84 Prozent auf 197,20 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 009 593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at