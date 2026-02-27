McDonald's Aktie
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 1,62 Prozent leichter bei 48 698,25 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,752 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,092 Prozent stärker bei 49 544,58 Punkten in den Handel, nach 49 499,20 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 48 678,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 253,57 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,69 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 27.01.2026, einen Wert von 49 003,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, den Stand von 47 427,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43 239,50 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,653 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 2,13 Prozent auf 49,93 USD), Walmart (+ 1,99 Prozent auf 126,89 USD), Merck (+ 1,89 Prozent auf 121,55 USD), McDonalds (+ 1,49 Prozent auf 339,53 USD) und Procter Gamble (+ 1,34 Prozent auf 165,95 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil American Express (-6,29 Prozent auf 314,23 USD), Goldman Sachs (-4,84 Prozent auf 884,05 USD), Salesforce (-4,62 Prozent auf 190,25 USD), Nike (-3,24 Prozent auf 61,88 USD) und JPMorgan Chase (-3,21 Prozent auf 296,30 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 558 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,021 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Analysen zu Salesforce
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|260,45
|-8,37%
|Goldman Sachs
|725,70
|-7,73%
|JPMorgan Chase & Co.
|252,65
|-2,51%
|McDonald's Corp.
|288,05
|1,64%
|Merck Co.
|104,40
|3,37%
|Nike Inc.
|52,54
|-3,13%
|NVIDIA Corp.
|149,58
|-4,51%
|Procter & Gamble Co.
|140,96
|1,75%
|Salesforce
|164,04
|-2,65%
|Verizon Inc.
|42,17
|1,63%
|Walmart
|108,22
|2,77%
|Walt Disney
|89,75
|0,32%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|48 977,92
|-1,05%
