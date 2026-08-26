Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,20 Prozent auf 53 471,49 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,414 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,033 Prozent auf 53 594,92 Punkte an der Kurstafel, nach 53 577,40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 639,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53 412,12 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 51 947,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der Dow Jones mit 50 461,68 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 418,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell Technologies (+ 1,67 Prozent auf 219,28 USD), UnitedHealth (+ 1,35 Prozent auf 401,93 USD), Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 821,69 USD), Apple (+ 1,14 Prozent auf 313,42 USD) und Cisco (+ 0,76 Prozent auf 111,95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-2,28 Prozent auf 38,58 USD), Merck (-1,82 Prozent auf 153,61 USD), IBM (-1,70 Prozent auf 230,20 USD), Goldman Sachs (-1,37 Prozent auf 1 044,42 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,26 Prozent auf 339,03 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 815 017 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,325 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,13 Prozent.

Redaktion finanzen.at