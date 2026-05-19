Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags schwächer

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr 0,21 Prozent auf 49 579,80 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 20,487 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,413 Prozent leichter bei 49 481,04 Punkten in den Handel, nach 49 686,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 245,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 696,53 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 49 447,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 395,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 792,07 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,47 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2,21 Prozent auf 331,55 USD), Merck (+ 1,79 Prozent auf 114,57 USD), Verizon (+ 1,63 Prozent auf 47,52 USD), Coca-Cola (+ 1,02 Prozent auf 82,03 USD) und Salesforce (+ 0,70 Prozent auf 180,74 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Amazon (-2,37 Prozent auf 258,58 USD), 3M (-1,80 Prozent auf 149,78 USD), Cisco (-1,32 Prozent auf 117,31 USD), Sherwin-Williams (-1,20 Prozent auf 299,15 USD) und Walt Disney (-1,18 Prozent auf 102,69 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 16 610 125 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,691 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at