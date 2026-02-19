Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im Minus

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,57 Prozent schwächer bei 49 379,85 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,350 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,183 Prozent auf 49 571,92 Punkte an der Kurstafel, nach 49 662,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 49 319,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 606,17 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,294 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der Dow Jones bei 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Stand von 46 138,77 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 44 627,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 1,39 Prozent auf 48,72 USD), Chevron (+ 1,15 Prozent auf 185,98 USD), Procter Gamble (+ 0,93 Prozent auf 158,32 USD), McDonalds (+ 0,82 Prozent auf 330,59 USD) und Caterpillar (+ 0,73 Prozent auf 757,44 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-1,94 Prozent auf 64,28 USD), American Express (-1,81 Prozent auf 339,98 USD), Salesforce (-1,70 Prozent auf 184,59 USD), Goldman Sachs (-1,68 Prozent auf 918,00 USD) und IBM (-1,53 Prozent auf 256,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8 265 316 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,808 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,85 Prozent.

Redaktion finanzen.at