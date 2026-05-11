Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 49 603,91 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,992 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 49 581,09 Punkte an der Kurstafel, nach 49 609,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 49 475,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 723,82 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, notierte der Dow Jones bei 47 916,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50 121,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 41 249,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,52 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Honeywell (+ 2,86 Prozent auf 219,22 USD), NVIDIA (+ 2,76 Prozent auf 221,13 USD), Caterpillar (+ 1,78) Prozent auf 913,44 USD), Cisco (+ 1,65 Prozent auf 98,16 USD) und Chevron (+ 1,51 Prozent auf 184,37 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Walmart (-2,80 Prozent auf 126,78 USD), Nike (-2,63 Prozent auf 42,98 USD), Procter Gamble (-2,55 Prozent auf 142,68 USD), Home Depot (-2,54 Prozent auf 266,30 EUR) und Walt Disney (-2,53 Prozent auf 105,29 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17 598 374 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,444 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at