Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,76 Prozent auf 48 488,59 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,081 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49 466,70 Zählern und damit 0,218 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (49 359,33 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 005,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 428,13 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 48 134,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 706,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 43 487,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,220 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2,24 Prozent auf 338,43 USD), Coca-Cola (+ 1,86 Prozent auf 71,75 USD), Procter Gamble (+ 1,71 Prozent auf 147,00 USD), Merck (+ 0,57 Prozent auf 109,45 USD) und Boeing (+ 0,53 Prozent auf 249,00 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen 3M (-6,96 Prozent auf 156,12 USD), IBM (-4,68 Prozent auf 291,35 USD), NVIDIA (-4,38 Prozent auf 178,07 USD), Apple (-3,46 Prozent auf 246,70 USD) und American Express (-3,45 Prozent auf 352,19 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 61 524 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,17 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

