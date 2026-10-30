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Index im Fokus 30.10.2026 16:01:19

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 52 111,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,997 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,490 Prozent leichter bei 52 086,13 Punkten in den Handel, nach 52 342,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 51 919,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 383,90 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,400 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, notierte der Dow Jones bei 50 906,05 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 52 208,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 522,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,71 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 1,93 Prozent auf 469,64 USD), Chevron (+ 1,69 Prozent auf 235,38 USD), Walmart (+ 1,53 Prozent auf 123,11 USD), Home Depot (+ 1,53 Prozent auf 295,25 EUR) und Coca-Cola (+ 1,53 Prozent auf 94,24 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-3,55 Prozent auf 104,74 USD), NVIDIA (-3,00 Prozent auf 207,26 USD), Goldman Sachs (-2,72 Prozent auf 902,51 USD), Amazon (-1,81 Prozent auf 239,37 USD) und Caterpillar (-1,79 Prozent auf 635,81 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 838 814 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,87 erwartet. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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