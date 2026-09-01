Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,81 Prozent auf 52 757,49 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,961 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,520 Prozent höher bei 53 462,60 Punkten, nach 53 185,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53 176,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52 709,61 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 52 485,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 078,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45 544,88 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,04 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 2,50 Prozent auf 324,78 USD), Chevron (+ 1,79 Prozent auf 209,84 USD), Johnson Johnson (+ 1,58 Prozent auf 270,06 USD), UnitedHealth (+ 1,39 Prozent auf 394,83 USD) und Amgen (+ 1,26 Prozent auf 435,28 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-2,69 Prozent auf 776,04 USD), Sherwin-Williams (-2,64 Prozent auf 329,88 USD), Nike (-2,36 Prozent auf 38,14 USD), Amazon (-2,09 Prozent auf 254,34 USD) und Honeywell Technologies (-1,83 Prozent auf 209,62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 197 172 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie weist mit 10,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at