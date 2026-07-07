Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,25 Prozent schwächer bei 52 925,15 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 23,888 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,429 Prozent auf 52 828,45 Punkte an der Kurstafel, nach 53 055,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 289,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 774,17 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der Dow Jones 50 866,78 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der Dow Jones 46 584,46 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 44 406,36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,39 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 3,52 Prozent auf 174,01 USD), Johnson Johnson (+ 3,05 Prozent auf 267,24 USD), UnitedHealth (+ 2,44) Prozent auf 428,19 USD), Salesforce (+ 2,34 Prozent auf 169,52 USD) und Procter Gamble (+ 2,30 Prozent auf 152,75 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-3,07 Prozent auf 940,12 USD), Sherwin-Williams (-1,97 Prozent auf 342,26 USD), Cisco (-1,92 Prozent auf 111,79 USD), American Express (-1,81 Prozent auf 349,58 USD) und Visa (-1,41 Prozent auf 352,20 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32 245 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,125 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Salesforce-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Chevron-Aktie mit 4,24 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at