Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,99 Prozent auf 49 624,57 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,646 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,243 Prozent höher bei 50 243,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 50 121,40 Punkten am Vortag.

Bei 50 447,01 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 421,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,846 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der Dow Jones auf 49 590,20 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 48 254,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, stand der Dow Jones noch bei 44 368,56 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,57 Prozent. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3,68 Prozent auf 133,51 USD), McDonalds (+ 2,20 Prozent auf 330,33 USD), Coca-Cola (+ 2,08 Prozent auf 80,24 USD), Boeing (+ 1,76 Prozent auf 240,42 USD) und Verizon (+ 1,69 Prozent auf 49,80 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-11,72 Prozent auf 75,52 USD), Walt Disney (-5,48 Prozent auf 102,19 USD), Apple (-4,83 Prozent auf 262,20 USD), IBM (-4,41 Prozent auf 260,78 USD) und Goldman Sachs (-3,08 Prozent auf 915,49 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 25 037 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

