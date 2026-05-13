Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Mittwochmittag ab

Um 17:59 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,43 Prozent auf 49 548,72 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,066 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,042 Prozent tiefer bei 49 739,62 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 760,56 Punkten am Vortag.

Bei 49 680,97 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 451,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,001 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der Dow Jones auf 48 218,25 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 500,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 140,43 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,41 Prozent. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 3,14 Prozent auf 147,70 USD), NVIDIA (+ 2,83 Prozent auf 227,03 USD), Boeing (+ 2,25 Prozent auf 242,20 USD), Johnson Johnson (+ 1,57 Prozent auf 227,79 USD) und Cisco (+ 1,40 Prozent auf 100,68 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Home Depot (-3,48 Prozent auf 256,65 EUR), IBM (-2,88 Prozent auf 212,90 USD), Salesforce (-2,68 Prozent auf 166,72 USD), Sherwin-Williams (-2,64 Prozent auf 303,34 USD) und Visa (-1,89 Prozent auf 320,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14 237 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at