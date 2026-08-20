Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Dow Jones-Kursverlauf 20.08.2026 18:00:36

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags

Der Dow Jones notiert am Mittag im Minus.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,84 Prozent schwächer bei 53 013,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,532 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,001 Prozent höher bei 53 463,47 Punkten, nach 53 463,05 Punkten am Vortag.

Bei 52 989,94 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 53 381,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 839,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50 009,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 938,31 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9,57 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,28 Prozent auf 208,40 USD), Coca-Cola (+ 1,24 Prozent auf 91,47 USD), McDonalds (+ 1,04 Prozent auf 270,24 USD), Salesforce (+ 0,81 Prozent auf 207,76 USD) und Visa (+ 0,80 Prozent auf 368,45 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walmart (-9,83 Prozent auf 103,07 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), Boeing (-2,48 Prozent auf 216,70 USD), Nike (-2,34 Prozent auf 40,09 USD) und Amazon (-1,88 Prozent auf 260,85 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Walmart-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10 799 839 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,550 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 10,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 3,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Amazon 224,00 -1,62% Amazon
Boeing Co. 185,24 -2,29% Boeing Co.
Chevron Corp. 178,38 1,38% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 78,62 1,52% Coca-Cola Co.
Home Depot 288,20 -2,27% Home Depot
McDonald's Corp. 231,30 0,96% McDonald's Corp.
Nike Inc. 34,53 -1,97% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 185,42 -0,29% NVIDIA Corp.
Salesforce 177,64 0,49% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 312,90 0,74% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 331,00 -0,42% UnitedHealth Inc.
Visa Inc. 315,35 0,73% Visa Inc.
Walmart 88,87 -9,26% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 007,44 -0,85%

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