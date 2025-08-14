Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 44 822,57 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,310 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,781 Prozent auf 44 571,53 Punkte an der Kurstafel, nach 44 922,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44 690,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 44 890,84 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1,44 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2025, den Wert von 44 459,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 051,06 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2024, den Wert von 40 008,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3,38 Prozent auf 232,14 USD), JPMorgan Chase (+ 0,62 Prozent auf 292,33 USD), Amgen (+ 0,53 Prozent auf 290,85 USD), Microsoft (+ 0,42 Prozent auf 522,77 USD) und Visa (+ 0,39 Prozent auf 343,87 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-1,53 Prozent auf 69,32 USD), 3M (-1,38 Prozent auf 157,99 USD), Sherwin-Williams (-1,21 Prozent auf 364,38 USD), Coca-Cola (-1,14 Prozent auf 69,66 USD) und Procter Gamble (-1,09 Prozent auf 153,72 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 807 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Merck-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at