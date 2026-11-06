Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 51 491,37 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,858 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 4,18 Prozent auf 53 679,01 Punkte an der Kurstafel, nach 51 523,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 662,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 50 992,61 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,994 Prozent zurück. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 51 521,28 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 53 885,10 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 46 912,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,43 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,19 Prozent auf 187,39 USD), Honeywell Technologies (+ 2,06 Prozent auf 220,22 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,20) Prozent auf 285,13 USD), Caterpillar (+ 1,04 Prozent auf 559,38 USD) und Amazon (+ 1,01 Prozent auf 262,83 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-3,49 Prozent auf 214,64 USD), Nike (-2,07 Prozent auf 38,74 USD), Cisco (-1,76 Prozent auf 94,04 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 308,70 EUR) und Sherwin-Williams (-1,23 Prozent auf 344,71 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 23 730 116 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4,544 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,03 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at