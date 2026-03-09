Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Der Dow Jones gibt am ersten Tag der Woche nach.

Um 20:02 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,74 Prozent auf 47 150,38 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,505 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,280 Prozent fester bei 47 634,55 Punkten in den Montagshandel, nach 47 501,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 615,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 371,28 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50 135,87 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Stand von 47 560,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42 801,72 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,55 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 46 615,52 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,70 Prozent auf 692,47 USD), NVIDIA (+ 1,44 Prozent auf 180,38 USD), Amgen (+ 1,25 Prozent auf 374,14 USD), Johnson Johnson (+ 0,80 Prozent auf 242,32 USD) und Procter Gamble (+ 0,77 Prozent auf 154,81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-3,99 Prozent auf 221,89 USD), Cisco (-3,81 Prozent auf 75,64 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 300,05 EUR), Salesforce (-2,23 Prozent auf 197,61 USD) und 3M (-2,06 Prozent auf 150,25 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 479 702 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at