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Index-Performance im Blick 15.09.2026 16:01:51

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

So bewegt sich der Dow Jones am Dienstag.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,64 Prozent leichter bei 52 087,20 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,941 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,629 Prozent auf 52 750,88 Punkte an der Kurstafel, nach 52 421,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 336,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 069,32 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 53 732,41 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 51 671,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 883,45 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,66 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 1,33 Prozent auf 215,00 USD), NVIDIA (+ 1,20 Prozent auf 213,49 USD), Cisco (+ 0,67 Prozent auf 110,80 USD), Caterpillar (+ 0,18 Prozent auf 785,43 USD) und Travelers (+ 0,09 Prozent auf 378,40 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Johnson Johnson (-1,85 Prozent auf 261,39 USD), Merck (-1,53 Prozent auf 142,64 USD), Goldman Sachs (-1,42 Prozent auf 974,39 USD), Nike (-1,40 Prozent auf 36,53 USD) und Procter Gamble (-1,38 Prozent auf 144,12 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 2 771 500 Aktien gehandelt. Mit 4,563 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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