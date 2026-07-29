Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 1,13 Prozent tiefer bei 52 153,08 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,846 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,482 Prozent tiefer bei 52 492,88 Punkten, nach 52 747,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 124,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 674,21 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,039 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der Dow Jones mit 52 182,74 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 861,81 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 29.07.2025, einen Wert von 44 632,99 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 2,38 Prozent auf 90,37 USD), Chevron (+ 2,32 Prozent auf 191,93 USD), Salesforce (+ 1,32 Prozent auf 183,89 USD), Visa (+ 0,94 Prozent auf 370,04 USD) und Cisco (+ 0,93 Prozent auf 116,65 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-3,32 Prozent auf 342,52 USD), Procter Gamble (-2,94 Prozent auf 144,50 USD), Caterpillar (-2,60 Prozent auf 818,98 USD), Goldman Sachs (-2,26 Prozent auf 1 010,00 USD) und Boeing (-1,97 Prozent auf 217,20 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 529 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,343 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at